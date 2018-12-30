عبد المهدي يطلب من البرلمان تأجيل استكمال الحكومة ويقدم مرشحين لمنصبين

طلب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من البرلمان العراقي تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد، فيما قدم اسمين لشغل منصبي الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء.

وكان مجلس النواب العراقي قد خصص جلسة يوم الثامن من بداية العام المقبل للتصويت على ما تبقى من الوزراء الشاغرين، وهم الدفاع، والداخلية، والعدل.

وبحسب الكتاب الذي يحمل توقيع عبد المهدي جاء فيه “بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع و الداخلية نرسل اليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار و هيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية و بيان راي هيئة النزاهة و المساءلة والعدالة”.

والمرشحين للمنصبين بحسب الكتاب هما يعرب ناظم فرمان العبودي لشغل منصب هيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل ابو الشون الحسن لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء

وطالب عبد المهدي بـ”تأجيل طرح مرشحي الدفاع و الداخلية لحين حسم الموضوع و ذلك لوجود مباحثات حول اسم المرشحين او لتقديم مرشح بديل”.