عضو بمجلس ذي قار يكشف عن تغيير سيحدث في خارطة المحافظة: هؤلاء سيستبدلون

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي، عن تغيير سيحدث في خارطة المحافظة، مبينا ان على رأس ذلك التغيير هو استبدال المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء اللجان.

وقال السراي، في حديث إن “هناك تحركات سابقة كمحاولة لتغيير المحافظ يحيى الناصري، لكنها تأخرت بسبب ملف تعيينات التربية وما رافقها”.

وأضاف، أن “هناك أمر آخر سيؤدي إلى تغيير خارطة الحكومة المحلية، وهو قرب إصدار أمر بتكليف رئيس مجلس ذي قار حميد الغزي بمنصب امين مجلس الوزراء”، مبينا ان “التغيير في خارطة ذي قار سيشمل لجان المجلس ومنصب الرئيس والمحافظ”.

واعرب عضو مجلس ذي قار عن امله بأن “لا يكون التغيير من قبل جهات مركزية بل نطمح بأن يكون وفقا لمصلحة المدينة وأبنائها”.

وكان السراي كشف السبت (29 كانون الأول 2018)، عن تسمية القيادي في التيار الصدري ورئيس مجلس المحافظة حميد الغزي، لمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وقال السراي في حديث إن “هناك معلومات شبه اكيدة عن اصدار امر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتكليف رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء”، مشيرا الى أن “الامر قد يعلن عنه يوم غدٍ الاحد”.

وكان تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، علق الأحد (28 تشرين الأول 2018)، على انباء تكليف، حميد الغزي، القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وقالت النائب عن التحالف ايناس المكصوصي، في حديث إن “تكليف الغزي أميناً عاماً لمجلس الوزراء سمعنا به من بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم نستلم أو نتلقَ اي اشعار بوجود هكذا تكليف رسمي”.

وبينت المكصوصي ان “تحالف سائرون لم يرشح اي شخصية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأي منصب كان وزاريا أو تنفيذيا، بل أعطى رئيس الوزراء الحرية باختيار اية شخصية يراها مناسبة لأي موقع في حكومته الجديدة”.