غضب بمواقع التواصل لإقامة حفل غنائي بالمدينة المنورة

جتسبب حفل فني ما زالت فعالياته مستمرة، لعدد من المطربين اللبنانيين،أقيم ضمن فعالية مهرجان “شتاء طنطورة”، الواقعة ضمن محافظة المدينة المنورة، بجدل كبير وردود فعل غاضبة ورافضة من لدن عدد من المدونين والنشطاء السعوديين والعرب.

وسبق هذا الحفل مشاهد رقص مختلط وطرب وموسيقى صاخبة، بمدينة “الدرعية” السعودية القريبة من العاصمة الرياض، ضمن مهرجان افتتاح مسابقات “فورميولا الدرعية” قبل نحو أسبوعين، حيث أثار ردود فعل غاضبة ورافضة، بحسب “عربي 21 “.