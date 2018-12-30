قرقاش: «ائتلاف 14 فبراير» في بغداد سابقة خطرة

استنكر د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، تأسيس مكتب «ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين» في بغداد، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في التدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وقال قرقاش على «تويتر»: «تأسيس مكتب «ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين» في بغداد مستنكر ويمثل سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية، نقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف والذي سعى عبر العنف لتقويض أمنها، قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي».