كل الخير من مول اهل الخير

فواز علي ناصر

قد يجد المرء مزايا كثيرة في هذا المول الذي اسس لرعاية الايتام من خلال الاهتمام بهم ووضع مول غني عن النعريف متكامل في جميعالجوانب من كادر خلاق يتعامل بكل رحابة صدر مع الزبون لغرض التسوق المنزلي ويمتاز ايضاُ بتنوع المواد حيث تجد كل شيء من مستلزمات العائلة العراقية .واود الاشارة الى شيء يميز هذا المول عن غيره وهو رخص الاسعار .ومع اطلالة عام 2019 بادر المول بالتعاونمع شركة القمة الماسية بمبادرة زادت من حب الجمهور لهم وهي مسابقة اشتري واربح .هذه المسابقة التي حدثت يوم 28|12|2018 عكست روح المشاركة لدى الجميع والتي كانت هي فرحة اضافية تضاف الى فرحة اعياد الميلاد فكانت عبارة عن مبادرات تعكس حب المشاركة وزرع روح التعاون منجديد فما اجمل هذه اللحظات الجميلة والتي جرت في جو مليء بالأفراح والمسرات .ولربما هي مبادرة جميلة قد تكون ليس الغرض الفوز ولكن يكفي حب المشاركة فالف تحية الى كادر مول اهل الخير وامنياتنا لهم بالتقدم والابداع …….