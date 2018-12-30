كوردستان وايران تبحثان فتح اربعة معابر حدودية بينهما بشكل رسمي

اعلن نائب محافظ اربيل كاوه الشيخ علييوم السبت عن التباحث مع القنصلية الايرانية في اقليم كوردستان بشأن جعل معابر “طويلة وبشته وسيرانبند وكيلي”، مضيفا انه تحدث عن اهمية فتح معبر “سازان” خصوصا بالنسبة لمحافظة حلبجة.

وكتب الشيخ علي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا قال فيه انه في يوم 26 من كانون الاول الجاري وبعد زيارة الى القنصلية الايرانية في الاقليم جرى الحديث عن جعل معابر معابر “طويلة وبشته وسيرانبند وكيلي” التي مازات اجراءاتها غير مكتملة في الخارجية الايرانية، مضيفا انه تحدث عن اهمية فتح معبر “سازان” خصوصا بالنسبة لمحافظة حلبجة اذاتم بذل المساعي بهذا الصدد.

واضاف الشيخ علي انه تقرر تزويد الجانب الايراني بكتاب بشأن هذه المعابر الاربع والاطلاع على تلك المعابر ميدانيا.

وتابع انه بهذا الصدد تم تزويد وفد القنصلية الايرانية برئاسة نائب القنصل العام كتاب المعابر الاربعة، مبينا ان من المقرر اجراء المتابعة الجدية لهذا الموضوع ومن ثم تمت زيارة معبر “سازان” ولغرض التعرف على اهمته من قرب لمستقبل محافظة حلبجة ومحافظة كرماشان الكوردية الايرانية.