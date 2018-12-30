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لماذا وصف الرزاز العراق رئة الاردن

رشيد سلمان
رئيس وزراء الاردن الرزاز وصف العراق برئة الاردن و هو مصيب:
اولا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي و هبه النفط العراقي بسعر مخفض او بلاش مع ان النفط ليس ملكا له.
ثانيا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي اعفى البضائع الاردنية الفاسدة بضمنها الادوية من التعريفة الكمركية بحجة ان الاتفاق متبادل مع ان العراق لا يصدر شيء بل يستورد حتى الفجل.
ثالثا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي وعد بمد انبوب نفط من البصرة الى العقبة لينعش الاقتصاد الاردني و يسهل سرقة النفط من الانبوب او من العقبة بدون عداد.
رابعا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي فتح المطارات العراقية للطيران الاردني بحجة الاتفاق لمتبادل مع ان الخطوط الجوية العراقية عطالة بطالة بسبب الرشوة من الخطوط الاردنية و التركية و الخليجية.
خامسا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي وعد بأنشاء مدينة صناعية مشتركة بدلا من انعاش المصانع الحكومية ما سيسبب غلق ما تبقى منها مثل صناعة الجلود و النسيج.
سادسا: حرامي مصرف الزوية الفرنسي سيتعاون في المجال الامني مع الملك الاردني الهجين الذي ادخل القاعدة الزرقاوية الوهابية و داعش الوهابية الى العراق وسوريا لقتل الشيعة.
سابعا: ما ذكر جزء من (اتفاقية استراتيجية كبرى من 13 بند) مع الاردن (الشقيق- العدو) للعراق.
ملاحظة: وصف الرزاز للعراق على كونه رئة الاردن تحقق لان الاردن سيشفط النفط و يصدر الدواء و الغذاء الفاسد (لينعش الاردن) من الموت الاقتصادي بسبب خيانة حرامي مصرف الزوية و من معه و من كان سلفه.
ملاحظة: حكام العراق على راسهم الفرنسي حرامي مصرف الزوية يضحّون بأرواح العراقيين (لينعشوا) الاردنيين و غيرهم لان العراقيين (مخانيث) قبلوا بذلك بدلا من ان يتخلصوا ممن باعهم بكل الوسائل.

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