ماجدة الرومي تتسبب في طرد مدير القناة السعودية الأولى

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الأول في المملكة العربية السعودية خلا مهرجان شتاء طنطورة، لكن الحفل أثار نقاشا واسعا بين السعوديين على الشبكات الاجتماعية ، خاصة بعد إقالة مدير القناة السعودية الأولى على خلفية بث الحفل حسب مغردين.
أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الأول في المملكة العربية السعودية خلا مهرجان شتاء طنطورة، لكن الحفل أثار نقاشا واسعا بين السعوديين على الشبكات الاجتماعية ، خاصة بعد إقالة مدير القناة السعودية الأولى على خلفية بث الحفل حسب مغردين.
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