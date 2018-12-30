مجلس الوزراء يقر توصية للبرلمان بتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية

أقر مجلس الوزراء، الأحد، توصية الى مجلس النواب من أجل تعديل مشروع قانون العطلات الرسمية في العراق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، 30 كانون الأول 2018، ان مجلس الوزراء أقر توصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية، حيث ينص التعديل على إضافة يوم 25/12 من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد “السيد المسيح”.

وأشارت الى أن “القانون كان قد أرسل الى مجلس النواب من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتضمن تعديلا آخرا باعتبار يوم تحرير أرض العراق من تنظيم داعش الموافق في العاشر من كانون الأول العيد الوطني لجمهورية العراق، وعطلة رسمية من كل عام”.