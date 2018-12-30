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محافظة بغداد تصدر توضيحا عن “عطلة” رأس السنة

قالت محافظة بغداد انها لن تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين أي بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وذكر بيان للمحافظة، انها تنفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد والأربعاء المقبل وذلك لمقتضيات المصلحة العامة والإسراع بأستكمال انجاز صرف رواتب دوائر فك الارتباط.
وفي التقويم الرسمي للدولة العراقية فيتم تعطيل الدوام الرسمي في اليوم الاول من السنة الجديدة 1/1 من كل عام.

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