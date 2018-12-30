ندوة ثقافية بعنوان ( دور المرأة المسلمة في تربية الأجيال ) في جمعية الخير والبركة ببغداد

تحت عنوان ( دور المرأة المسلمة في تربية الأجيال ) عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية ندوة ثقافية بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي في مقرها ببغداد الكرخ عصر يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٨ بحضور جمع من النساء والناشطات.

وشهدت الندوة التي أدارها وحاضر فيها الشيخ مقداد البغدادي القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي طرحا متميزا حول بناء الاسرة المسلمة الرصين ودور الام المحوري في وضع أسسها السليمة القائمة على مفاهيم التعاون والمساواة وزرع بذرة الخير والصلاح في نفوس الاطفال وتنميتها ومراقبتها والاعتناء بها الى ان تثمر جيلا سلميا قويا مؤمنا بتعاليم الدين وتقاليد الحياة.

وأضاف الشيخ مقداد: ان اهمية دور الام له اهمية بالغة في هذه الايام وبالذات في توعية الأجيال أطفال وشباب حول المخاطر التي تحيط بالأسرة الكيان الأصغر والوطن الكيان الاكبر والمخاطر التي تتربص بالدين وهو قمة الوعي.

وختم الشيخ محاضرته: في التأكيد على دور السيدة الزهراء عليها السلام في التربية والتوعية والبناء الاسري السليم الذي اصبح نبراسا ونهجا في التربية لكل ام مسلمة وغير مسلمة.

وبعد انتهاء المحاضرة قام الشيخ مقداد البغدادي بتكريم بعض الناشطات باسم جمعية الخير والبركة الثقافية وتوزيع السلة الغذائية على بعض العوائل المتعففة.

يذكر ان المكتب الثقافي والمكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الدينية ومن مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨