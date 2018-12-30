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نزاهة كوردستان تتبرأ من “قائمة الفاسدين”

اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، السبت، ان القائمة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي منذ ايام بشأن الاشخاص الذين يتم التحقيق معهم من قبلها بشأن قضايا فساد لا علاقة لها بالهيئة ولم تقم بنشرها.

وجاء في بيان للهيئة، ان هذا الموضوع تكرر عدة مرات من خلال قيام عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قوائم مماثلة ويتم اتهام عدد من الاشخاص بالفساد باسم الهيئة، مطالبا بعدم استخدام اسم الهيئة باي شكل من الاشكال لاي غرض من الاغراض.

وجدد البيان التاكيد ان هيئة النزاهة في اقليم كوردستان هيئة مستقلة تقوم بنشر نشاطاتها بشكل رسمي وعلني.

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