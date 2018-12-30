نعي رحيل الزميل إسماعيل السامرائي

ببالغ الحزن والاسى استقبلنا خبر رحيل الزميل إسماعيل السامرائي، تلك الشخصية الوطنية والديمقراطية، كان الزميل السكرتير الأول للديوان الشرقي الغربي قبل رحيله، عموداً منأعمدة الديوان، له حضوراً مهما وكلمة موضع احترام وتقدير الجميع، لا يميز بين زميلة وزميل، يلجئ له الجميع في الأوقات الحرجة، كونه صاحب رأي وتجربة طويلة في منظمات المجتمع المدني، كان الزميل ذو قدرة كبيرة على تكوين العلاقات الواسعة مع الصغير والكبير ولمختلف الثقافاتالاجتماعية، لكنه كان شوكة في خاصرة كل الدكتاتوريين والفاسدين والبعثيين.

ساهم الراحل إسماعيل السامرائي في المشهد الثقافي في كل مدينة المانية سكن بيها او اقترب منها، ابتدأً من لودفكس هافن الى فرانكفورت وبون وكولون، فقد كان شعلة من النشاطفي جمعية الطلبة العراقيين لسنوات طويلة ضمن الهيئة الإدارية، ومؤسساً للمنتدى الثقافي في كولن، وأخيرا السكرتير الأول للديوان الشرقي الغربي في كولون، قاد وساهم الراحل في العديد من حملات جمع التبرعات لدعم المعارضة العراقية ضد الدكتاتورية، ودعم النازحين من إرهابداعش في العراق، كان للراحل شبكة علاقات عراقية وعالمية، من اجل نشر الفكر الديمقراطي، قدم مجموعة من المحاضرات على قاعة الديوان الشرقي الغربي تنوعت في مواضيعها واجتمعت على الجانب الوطني الديمقراطي لتاريخ وحاضر العراق، سبقها كلمات خطابية باسم الجالية العراقيةفي وقفات تضامن مع معاناة ومطالب الشعب العراقي واحتجاج ضد سياسة الدكتاتور واحتلال العراق وفساد الأحزاب الحاكمة.

امتاز الراحل إسماعيل السامرائي بالعديد من العلاقات الاجتماعية وسط الجالية العراقية والعربية والكردية، وقد كان يحلوا للكثيرين ان يلقبوه (أبو الحق) كنية تقرب وميانة،فقد كان يمتلك روحاً مرحة وقدرة على القاء النكات وحكاية القصص، لعل الدليل على حب الناس له عدد المنشورات التي اطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثر الاتصالات التي وصلت الى الهيئة الإدارية للديوان مستفسرة عن صحة الخبر والإجراءات التي ستتخذ.

ونحن نعلن حزننا على رحيل الزميل إسماعيل السامرائي، نتوجه الى عائلته برسائل المواساة والعزاء املين ان تكون اخر الاحزان.

نود ان نعلن ان مجلسا للعزاء سينصب بمدينة بون بداية كانون الثاني 2019 لاستقبال المعزين، سيتم الإعلان عن تاريخه وعنوانه قريباً، كما سيعقد الديوان الشرقي الغربي بعد ذلكجلسة استذكار لرواد الديوان وأصدقاء الراحل، نستعيد فيها ذكرياتنا مع الراحل إسماعيل السامرائي.

الهيئة الإدارية للديوان الشرقي الغربي في كولون