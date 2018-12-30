نيبينزيا يتحدث عن تأثير سيطرة دمشق على الحدود مع العراق

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن استعادة سوريا السيطرة على الحدود بينها وبين العراق سيؤثر إيجابا على الحرب ضد داعش.

وقال نيبينزيا لسبوتنيك “نحن على ثقة بأن استعادة دمشق السيطرة على كامل الحدود السورية العراقية سيسهم في القضاء نهائيا على تهديد تنظيم داعش من خلال التنسيق بين القوات السورية والعراقية”.

وبشان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، قال المندوب الروسي “سحب القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بدون تصريح من السلطة الشرعية هو خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم داعش.