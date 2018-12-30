هـيـبـَـتـهـَـه الـسِـدارَه يـالـبـس بـَـغـداد

ميسون نعيم الرومي

بـَـغـداد الـسِـدارَه رَمـز لـلـتـاريـخ – هـيـبـَـتـهـَـه الـسِـدارَه يـالـبـس بـَـغـداد

بالكـَـرخ اورصافـَه اوباب الـمعـَـظـَّم – كـرّادَه اوسـفـيـنـَـه او(كاظـميـن الغـيض) هألأمجاد*

يـامـَـحـلـَـه الـسِـدارَه اومـَـحـلـَـه لـبـسـَـتــْـهـَـه

تـاج الـراس لـلأشــراف هـيـبـَـتـهـَـه

إكـرام اوفـَـخـَـر لـلـزلـم عِـزتــهـَـه

واليـلبـَـس سـدارَه اويـقـرَه بالتـاريـخ–يـتـذَكـَّـر زمان الخـير والطـَـيـبـيـن والأسياد

هـيـبـَـتـهـَـه الـسِـدارَه يـالـبـس بـَـغـداد

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عـِـراقـيـّـه الـسِـدارَه يـا لـبـس لـمـلـوك – اوَّل مـَـلـك (فـيـصل) *حـَـطـْـهـَـه فـوگ الراس

*(مـَـعـروف اوزَهـاوي) اويـا (عـلي الوردي) – ارجـال العـراق امن الگـصص تـنـْـبـاس

شـوف (الـهـاشـمي ) امـن (الجـبـن) سـَـوّاهـَـه*

لـبـس (الـفـَـيـصَلـيـَّـه)*الإسـم سـَـمـّـاهـَـه

تـَـشـجـيـع اولـلـصِنـاعـَـه ايـريـد خـَـلاّهـَـه

ياعـِزَّه اورجـولـَه اوكـَـشـخـَه ياهالنـس- تـراث اوللشـَـعـَـب مـَـحـلاهـَـه لوتـنـعـاد

هـيـبـَـتـهـَـه الـسِـدارَه يـالـبـس بـَـغـداد

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أدزلـْـكـم تـَـحـيـّـه الـيـوم حـَـي الله – حـَـي الله أخـوتي اليـوم حـَـي الله

سـدارَة مـَـهـرَجـان اوحـلـوَه هـالـَمـَّـه – مـَـدْمـي العـراق الـحـنـَّـه وابـدَمـَّـه

يامـَـحـْـلـَـه السـدارَه اوسـبـْـحـَـة الـكـَـهـرَب

نـبـنـي بـالـوَطـَـن والـوَطـَـن مـا يـخـرَب

يـاخـيـر الـعـراق الأبـَـد مـا يـنـضـَـب

نـطـرد كـل دَخـيـل الـبـيـنـَـه يـتـسـَـلـَّـه – كـلـكـم يـالابـطـال ارجـال والله اشـداد

هـيـبـَـتـهـَـه الـسِـدارَه يـالـبـس بـَـغـداد

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*كاظـميـن الغـيض:- الكاظمية مدنية كاظمي الغيض

* فـيـصل:- الملك فيصل الأول اول ملك في العراق

* الـهـاشـمي:-ياسين الهاشمي تقلد رئاسة اوزراء في مرتينفي زمن الملكية

وهو الذي أمر بصناعة السدارة من الجبن لتشجيع الصناعة الوطنية

*الجـبـن:- مادة اولية عراقية من أوساخ الصوف المكبوس

*الفيصلية:- السدارة (نسبة الى الملك فيصل الأول)

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القصيدة التي نظمتها بمناسبة يوم السدارة سنة 2015

وقرأت في يوم السدارة في بغداد نيابة عني

من قبل المهندس تحسين ابراهيم مشكورا

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نوفمبر / 2015

ســـــــــــــتوكهولم