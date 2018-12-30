وزارة التعليم تلغي العمل بتجميد نظام العبور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي يوم السبت إلغاء العمل بتجميد نظام العبور بدءا من العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ونوه بيان صادر عن الوزارة الى شمول جميع طلبة الدراسات الأولية بإضافة ما لا يزيد على خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لتغيير حالتهم من الرسوب إلى التحميل والعبور إلى مرحلة اعلى.

وقررت الوزارة تخيير طلبة المرحلة الأولى ممن رسبوا بمادة أو مادتين بين بقائهم في مرحلتهم أو تقديمهم طلبا لغرض العبور أو تأجيلهم السنة الدراسية.

و وجهت الوزارة الجامعات والكليات بالسماح للطلبة المشمولين بالقرارات السابقة بالدوام بالفصل الدراسي الثاني مع أقرانهم مع تأجيل إعطائهم دروس الفصل الأول إلى ما بعد الامتحانات النهائية عبر اعتماد كورس مكثف.

وقررت ايضا تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة للبدء بتطبيق نظام المقررات وتقديم توصية لإمكانية إلغاء ترقين القيد.