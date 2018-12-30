وسائل إعلام: الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفير السوري

أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة “الرأي” الكويتية، أن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن “قائمة تمويل الإرهاب” التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين.

وقال المصدر إن الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بـ”ممولي الإرهاب” بينهم كويتيون.

من جهتها أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن “قائمة تمويل الإرهاب” تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة الكويتية إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها.

وكشفت المصادر عن وجود محاولات لتخريب العلاقات السورية – الخليجية بشكل عام والعلاقات الكويتية – السورية بشكل خاص.

كما قال موقع “السياسية” الكويتي، إن 30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.