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20 سم ارتفاع للثلوج المتساقطة على منطقة في اقليم كوردستان

اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان درجات الحرارة شهدة انخفاضا كبيرا خلال الاسبوع الماضي في مناطق الاقليم كافة، لافتة الى ان منطقة حاج عمران شهدت تساقط ما مقداره 20 سم من الثلوج.

واوضح بيان للمديرية ان موجات البرد والامطار والثلوج اجتاحت الاقليم وخصوصا في المناطق الجبلية حيث تساقطت كميات متفاوتة من الثلوج، مستدركة ان تساقط الثلوج لم تشمل مراكز المدن لحد الان.

وكشف البيان ان منطقة حاج عمران شهدت تساقط ما نسبته 20 سم من الثلوج فيما كانت النسبة في قصبة طويلة 2 سم فقط.

ونشرت المديرية مناظر لتساقط الثلوج في عدد من مناطق الاقليم مثل وادي “دولي شاوري في ناحية سركبكان وزيني ورتى”.

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