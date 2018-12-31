أمنية البصرة تكشف حقيقة دخول آليات عسكرية أمريكية اليها من الكويت

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، حقيقة دخول اليات عسكرية أمريكية عبر المنافذ الحدودية بالمحافظة.

وقال نائب رئيس اللجنة غانم حميد انه “الى هذه اللحظة لم تصل الينا هكذا معلومات، ونحن كلجنة أمنية في حال وجود هكذا حراك يعطى لنا اشعار، ولهذا فان المعلومات قد تكون ليس دقيقة”.

وبين حميد ان “دخول هكذا اليات او قوات أجنبية لا يكون الا بعد تنسيق مع الحكومة العراقية وموافقتها، وبدون ذلك تكون هي مؤامرة، ولن نسمح بها”.

يشار الى ان مصادر عربية ذكرت اليوم الاحد، ان اليات امريكية دخلت العراق عبر الكويت.