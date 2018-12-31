إستثمار بغداد/ بإسلوب عمراني مميز شركة سكما تواصل عملها في مجمع بغداد السكني

إنسجاماً مع توجهات الحكومة مؤخراً بمنح الإستثمار دوراً اساسياً وفاعلاً في تحقيق تنمية شاملة للبلاد وعلى مختلف الأصعدة ، ولتوفير الدعم والإسناد لكافة المشاريع الإستثمارية في العاصمة خصوصاً السكنية منها وفق قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل أولت هيئةإستثمار بغداد إهتماماً كبيراً لهذا القطاع ومنها (مجمع بغداد السكني المتكامل الخدمات ) الذي تنفذه شركة سكما العالمية للإنشاءات إذ حظي هذا المشروع بمتابعة مباشرة من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة و الكوادر الهندسية والفنية التي تؤشر بشكل مستمر أخر تطوراتالعمل فيه .

يقع المشروع على مساحة (40،000)م2 وينفذ بإسلوب عمراني مميز في المنطقة الدولية ببغداد إذ يعد أول مشروع إستثماري يقام فيها والذي يسير العمل فيه بوتيرة عالية حيث تم حفر وصب الركائز في عدد من البنايات التي وصلعددها الى (141) ركيزة ويتضمن المشروع :

_ (12) بناية بواقع ( 12 ) طابق وكل بناية مكونة من (48) وحدة سكنية

_ شقق فندقية

_ ملاعب

_ مسطحات مائية

_ بناية تجارية

_ بناية خدمية

_ مدرسة

_ روضة

_ مهبط طائرات هليكوبتر

_ مساحات خضراء

_ مواقف سيارات