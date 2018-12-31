ائتلاف المالكي: مسؤولة حكومية تتقاضى يوميا اموالا “ضخمة” من شركات

كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم الاثنين عما وصفته بـ”المهزلة” في احدى أهم الدوائر الضريبية، داعية الى محاسبة عدد من الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم للكسب “غير المشروع”.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان العديد من الشكاوى وصلتنا ضد السيدة المكلفة بإدارة دائرة ضريبية مهمة والتي سبق وأن تكلمنا عن مخالفاتها في بيان سابق، ومعظم الشكاوى وصلتنا مرفقة بالأدلة التي تدينها ومن معها وتؤكد تورطهم بفساد مالي وإداري ” ، مبينة أنه :” اتضح بأنها تم تعيينها في منصبها بوساطة وتزكية من المدير العام السابق للتغطية على الفساد الموجود بالهيئة “.

وبينت ان “أقاربها جميعهم تم تعيينهم في أهم قسم وهو قسم الشركات والحاسبة، كما ان مدير قسم الشركات يومياً يذهب بالبريد الخاص بالشركات الكبرى الى بيتها، بالاضافة الى ان جميع الحجوزات والسفرات الخاصة بها تدفع من قبل مدير قسم الشركات “.

وتابعت نصيف ان “هذه المجموعة تعتاش على ابتزاز الشركات وتتقاضى الرشا بمبالغ ضخمة ” ، مبينة ان “المعلومات كافة ستسلم الى هيئة النزاهة التي يفترض ان تباشر بتحقيقاتها في هذه الدائرة وتحيل الفاسدين الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل “.

ودعت رئيس الوزراء ووزير المالية الى ” بيان موقفهما إزاء ما يحصل من فساد وخروقات في هذه الدائرة “.