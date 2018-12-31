ائتلاف النصر: مسؤول حماية عبد المهدي اعتدى على منزل العبادي واقتحمه

كشف القيادي في “ائتلاف النصر” علي السنيد يوم الاثنين عما اسماه “اعتداء” مسؤول حماية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على منزل زعيم الائتلاف رئيس الحكومة الاتحادية السابقة حيدر العبادي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء مجلس الوزراء، والبرلمان اضافة الى السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق وتحظى بإجراءات امنية مشددة.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، ان “مسؤول حماية عبدالمهدي المدعو “ازاد”، تصرف بتصرفات رعناء وعتبنا على عبدالمهدي كيف يوافق على انه مسؤول حمايته يتصرف، قام بالاعتداء على منزل العبادي واقتحمه، رغم ان العبادي قبل شهر ونصف سلم محل اقامته، بعلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وبين ان “عملية الاقتحام تمت ليس بتواجد العبادي، فهو قد ترك المقر منذ فترة طويلة، لكن حماية العبدي عادوا الى المقر كونه هناك بعض الاغراض تعود ملكيتها الى العبادي فذهبوا لجلبها، وعند ذهابهم، وجودا المقر مقفل وعليه حماية ومنعوا دخول اي شخص اليه بأمر ازاد”.

واضاف القيادي في ائتلاف النصر ان “عدم سيطرة عبد المهدي على مسؤول حمايته، يضع علامات استفهام كثيرة وكبيرة، فكيف سوف سيطر وضع البلد”.

وكانت مصادر اعلامية قد افادت في وقت سابق من اليوم ان الفوج الرئاسي قد اقدم على من مكان اقامته في المنطقة الخضراء.