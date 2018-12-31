اتحاد مستثمري كوردستان يتحدث عن تراجع الاستثمار في الاقليم ويحدد الخسائر

اعلن المتحدث باسم اتحاد مستثمري كوردستان ان حجم الاستثمار في الاقليم شهد تراجعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان اكثر المناطق تراجعا في الاستثمار هي محافظة السليمانية وطالب الحكومة الجديدة في الاقليم العمل الجدي لهذه المحافظة.

وقال ياسين محمود في مؤتمر صحفي ان اقليم كوردستان شهد منذ عام 2006 الرخص بالاستثمار بما مقداره 70 مليار دولار، تراجع منها نحو 13 الى 14 مليار دولار.

واضاف ان ذلك يعني ان هناك رخصاً للعمل بنحو 47 مليار دولار، مبينا ان من هذه النسبة لم يدخل ثلثها في حيز التطبيق بسبب الازمة وقد تم استكمال الثلثين الاخرين.

واشار محمود الى الهدف من طرح هذه الاحصاءات لتكون الامور واضحة امام التشكيلة الحكومية الجديدة لتعلم كيف ستتعامل مع اوضاع الاستثمار.

وتطرق الى ان السليمانية شهدت النسبة الاكبر من التراجع في الاستثمار مقارنة بالمناطق الاخرى، في وقت تؤكد الابحاث اذا تحرك الاستثمار في السليمانية فانها ستصبح واحدة من اكبر المدن التي تجري فيها الاستثمارات على مستوى الشرق الاوسط، مطالبا حكومة الاقليم ان تلتفت بشكل جدي الى هذه المدينة.

واوضح ان الذي اسهم في فتور الاستثمار هو عدم وجود السلطة في السليمانية مشيرا الى ان المحافظ الحالي هفال ابو بكر يريد ان يعمل ولكن السلطات التي يتمتع بها ليست كما كالتي كان يمتلكها المحافظ الاسبق بهروز محمد صالح.

واشار الى ان هناك روتينا كبيرا في السليمانية وكان دوام الموظفين يومين في الاسبوع اي ثلث الدوام وخلاله كان هناك تهميشا للاستثمار، مبينا ان هذا كان بسبب تاثيرات الادخار في رواتب الموظفين.

واضاف ان هناك عزوفا ونفورا من قبل الناس في السليمانية من الاستثمار في وقت ان الاستثمار هو الراسمال الوطني للاقليم ويؤمن الالاف من فرص العمل للشباب وتجتذب نسبة كبيرة من السياح الى المدينة.

وتابع ان اغلاق مطار السليمانية الدولي ادى الى الحاق خسائر تقدر بمائة مليون دولار بالمحافظة وهو مايخلق المشاكل للمنطقة، مطالبا حكومة الاقليم والحكومة العراقية والاحزاب السياسية العمل على اعادة فتح المطار.