اعتقال رجل قتل زوجته وأبنته بكلاشنكوف ببغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاثنين، القاء القبض على رجل اقدم على قتل زوجته وابنته ببندقية كلاشنكوف جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية، إن قوة من الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية تمكنت من القاء القبض على رجل يدعى ( ع) قام بأطلق النار على زوجته وأبنته ببندقية رشاش نوع كلاشنكوف نصف أخمص في منطقة البياع جنوب بغداد.

أضاف البيان إن زوجة المتهم تدعى (س)وأبنته تدعى (ز) قد فارقتا الحياة على الفور، لافتا الى ان المتهم أطلق النار أيضا على شخص ثالث يدعى (ع) و تم نقله الى مستشفى اليرموك.

أشار البيان الى إن المتهم تم تسليمه مع السلاح الى مركز شرطة البياع لينال جزاءه.