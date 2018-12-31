الديمقراطي: لن نعود لكركوك من دون علم كوردستان وانسحاب الجيش والحشد

عقدت الاحزاب الكوردستانية في كركوك، الاحد، اجتماعا لها في اربيل لمناقشة اوضاع كركوك، وبعد انتهاء الاجتماع صرح مسؤول مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك – كرميان كمال كركوكي بان حزبه لن يعود الى المدينة من دون رفع العلم الكوردستاني وانسحاب الجيش والحشد الشعبي منها.

وقال كركوكي في مؤتمر صحفي ان كركوك “محتلة” ويجب تطبيع الوضع فيها ويجب تسليم الملفين الاداري والامني فيها لاهلها ونشر القوات المحلية فيها.

وبشأن تحديد محافظ لكركوك قال كمال كركوكي ان تحديد المحافظ لن يجدي نفعا وكركوك اصبحت معسكرا كبيرا.

واشار كركوكي الى ان مسؤولي الاقليم في حوار دائم مع بغداد والتحالف الدولي لتطبيع الاوضاع في كركوك، مبينا انه تم اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد، حسب قوله.