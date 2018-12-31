الشيوعي العراقي يلتقي التيار الصدري

التقى وفد من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية، مساء امس الاثنين (30/12/2018) مع وفد من الهيأة السياسية للتيار الصدري برئاسة الدكتور نصار الربيعي، في مقر الهيأة ببغداد.

وقد تداول الجانبان الاوضاع السياسية الراهنة وآفاق تطورها، وتوقفا عند مسألة استكمال تشكيل الحكومة وأهمية اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية في اسناد الوظائف العامة لدى الدولة.

وبحث الوفدان باهتمام كبير موضوع تعزيز دور تحالف سائرون، وتطوير ادائه، وتأمين انتظام اجتماعات أمانته العامة، وتوطيد العلاقات التي تربط اطرافه المتحالفة.

واولى الجانبان اهتماما خاصا لقضايا الناس واحتياجاتهم، وشددا على العمل لضمان تجاوب مؤسسات الدولة معها.

كما توقفا عند مشروع سائرون الاصلاحي، واكدا التمسك به والعزم الثابت على تنفيذه، مع تحديد اولوياته وترجمتها في عمل الحكومة ومجلس النواب.

هذا وضم وفد التيار الصدري الى جانب د. الربيعي عضوي الهيئة السياسية الاستاذين رافع عبد الجبار وطارق الخيكاني، فيما ضم وفد الحزب الشيوعي بجانب الرفيق فهمي كلا من الرفاق مفيد الجزائري ود. صبحي الجميلي وبسام محيي اعضاء المكتب السياسي.