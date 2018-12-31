العراق يتطلع لاستضافة مؤتمر اسلامي

التقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين في مكة المكرمة محمد العيسى، وفد كبار علماء العراق ورئيس وأعضاء المجمع الفقهي العراقي برئاسة أحمد حسن الطه.

وثمَّن الوفد نتائج مؤتمر الوحدة الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء الذي عقد في المسجد الحرام بمكة المكرمة أخيراً، وجمع أكثر من 1200 شخصية إسلامية من المفتين وكبار العلماء من 127 دولة، و28 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف في تجمع استثنائي بمخرج نوعي يستحق التقدير والإكبار.

ونوه الوفد العراقي بالروح المنفتحة التي شملت الطيف الإسلامي بمختلف مكوناته في هذا المؤتمر التاريخي وما دار بين وجوه الأمة في العلم والفكر من تبادل وحوار وعزيمة على تعزيز الوحدة الإسلامية بمظلتها العامة والشاملة للجميع، وهي الإسلام، تحت إطارها المكاني التكاملي لكل دولة وهي الدولة الوطنية، حيث قيمها المشتركة ووئامها الكامل بمختلف تنوعه وتعدده لتتم مواجهة أي فكر تصنيفي وإقصائي من شأنه أن يهدد وحدة الإسلام ووحدة كيان دُوَله الوطنية، حيث وحدتها في إطارها الإسلامي، تحت مظلة منظمة تعاونها ورابطتها، في سياق علاقاتها الأخوية.

وأكد الوفد أنهم يُكنون نحو إخوتهم بمختلف المذاهب والطوائف كل تقدير واحترام ويتبادلون مع الجميع التعاون والتكامل، حيث الهدف الواحد وأنهم لن يسمحوا لأي اختراق لصف وحدة الأمة الإسلامية ولا وحدة الدولة الوطنية مهما تكن الذرائع، فإنها أياً كانت تُفضي إلى الشر والفتن علاوة على أن جدلياتها عقيمة مردودة شرعاً وعقلاً، وأنه لا يرفع عقيرة هذا السجال ويصادم به إلا التطرف والإرهاب.

وتطلع إلى إقامة مؤتمر ذي صلة في العراق يجمع المذاهب والطوائف كافة “ليترجم بالشاهد الحي قيم الإسلام الرفيعة ويُحذر من الشرور والفتن التي رفع رايتها شذاذ الآفاق من الدواعش ومن دار في فلكهم من التكفيريين ونحوهم”، مؤكدين أن العراق عظيم بوحدته ولن يسمح لأي مغرض أو متربص أن يتسلل في صفوف وئامه الديني والوطني، معبرين عن غاية السرور بهذا المؤتمر حيث التنوع بروحه الإسلامية الجامعة واحترامه الكبير لمفاهيم الدولة الوطنية والحرص على كيانها وسِلْمِها ووئامها وتفويت الفرص على المغرضين والتصدي لشبههم ومزاعمهم وحبائلهم، وأن البيان الختامي للمؤتمر ترجم بوضوح تلك القيم الإسلامية العليا بمفاهيمها الوطنية المثلى.