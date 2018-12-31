العراق يصدر توجيهات بامن البعثات والمقرات الدبلوماسية

عقد مجلس الامن الوطني اليوم اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم على اساس احترام السيادة الوطنية، وموقفه الثابت من هذا الموضوع.

كما ناقش مجلس الامن الوطني تطورات الاوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على امن واستقرار العراق.

وبحث المجلس تعزيز قدرات القوات العراقية المسلحة بجميع صنوفها والحرص على تجهيزها بالاسلحة والمعدات من افضل المناشئ في العالم، وحل بعض الاشكالات المتعلقة بها، الى جانب حفظ امن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الاصول والاعراف الدولية، والضوابط القانونية لعمل المرافق السياحية.