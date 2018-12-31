Posted on by

العراق يصدر توجيهات بامن البعثات والمقرات الدبلوماسية

عقد مجلس الامن الوطني اليوم اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم على اساس احترام السيادة الوطنية، وموقفه الثابت من هذا الموضوع.
كما ناقش مجلس الامن الوطني تطورات الاوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على امن واستقرار العراق.
وبحث المجلس تعزيز قدرات القوات العراقية المسلحة بجميع صنوفها والحرص على تجهيزها بالاسلحة والمعدات من افضل المناشئ في العالم، وحل بعض الاشكالات المتعلقة بها، الى جانب حفظ امن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الاصول والاعراف الدولية، والضوابط القانونية لعمل المرافق السياحية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close