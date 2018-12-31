العراق يوضح حقيقة تجنيس مرجع شيعي بحريني

نفى مدير عام الجنسية والجوازات والإقامة اللواء هيثم الغرباوي منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني الشيخ عيسى القاسم. بعد ما تداول مدونون بطاقة قيل انها للمرجع البحريني الذي انتقل مؤخرا للاقامة في العراق بعد تجريد سلطان المنامة جنسيته.

وأكد اللواء الغرباوي في بيان، “بعد تدقيق نظام المعلومات المدني تبين انه لا وجود لهذا الرقم الوطني والصورة وصورة الظل والاسم فضلا عن اسم الام وانما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو عبارة عن صورة معمولة ببرنامج (الفوتو شوب)”.

واضاف “لايمكن اطلاقا عمل نموذج للبطاقة الوطنية الا من خلال الجهات المخولة بذلك لكونها تحمل سمات امنية وفنية وتقنية عالية الجودة ولا يمكن تقليدها او تزويرها”.

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم وصل الخميس الماضي الى محافظة النجف في أول زيارة له للمدينة منذ ما يقارب الخمسة عقود.