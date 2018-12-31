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القبض على زوجة احد “اخطر الارهابيين” تواجد بالعراق ونفذ عملية بفرنسا

اعتقلت زوجة بيتر شريف، أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في فرنسا والعالم، والذي يعد من العقول المدبرة للهجوم على مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الفرنسية في 2015 ، اليوم في مطار شارل ديغول بباريس، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة لو باريزيان، إن زوجة الإرهابي الفرنسي، والتي تحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، أوقفت عند هبوطها من الطائرة مع ولديها من زوجها بعد ترحيلها من جيبوتي.

وجاء اعتقال قوات الهيئة العامة للأمن الداخلي لزوجة شريف، بعد أسبوع من اعتقال زوجها المشتبه في أنه أحد العقول المدبرة للهجوم على مجلة شارلي إبدو في 2015.

وهرب شريف إلى اليمن في 2011 عندما حكم عليه بالسجن 5 أعوام، لانضمامه لجماعات إرهابية في العراق في 2004، الحكم الذي سيتعين عليه قضاؤه أيضاً في الوقت الحالي.

وكانت السلطات تعتقد أنه هرب بمفرده ولكن عندما عثر عليه في جيبوتي في سبتمبر الماضي ظهر بصحبة زوجته ونجليه الصغيرين بأوراق مزورة.

واقتيدت الزوجة إلى مقر الهيئة العامة للأمن الداخلي بضواحي العاصمة لاستجوابها حول أنشطة زوجها والظروف التي وصلت فيها إلى اليمن وعلاقتها بشريف.

أما الصغيران المولدان في اليمن، فتحفظت عليهما النيابة العامة في بوبيني، شمالي باريس.

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