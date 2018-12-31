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القضاء العراقي يكشف أعداد الأجانب المتهمين بالإرهاب خلال 2018

أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين ان المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاء مفصل لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى ان “إعداد الموقفين الأجانب ممن مازالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 موقوفا فيما وصلت أعداد الإناث الى 67”.

وأضاف بيرقدار أن “القضايا التي مازالت قيد المحاكمة كانت إعداد الذكور فيها 2 وإعداد الإناث 6″، مبينا أن “أعداد المحكومين من الذكور الأجانب (الحدث) وصلت إلى 31، فيما ارتفعت نسبة الإناث (الحدث) إلى 77 متهمة”.

وأشار إلى أن “إعداد الأجانب المحكومين من الذكور وصلت إلى 42 إرهابيا فيما وصلت نسب الإناث إلى 466 إرهابية”.

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