الكشف عن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بتامين احتفالية راس السنة الميلادية

كشف مصدر امني، الاحد، عن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بتامين احتفالية راس السنة الميلادية، فيما اشار الى انها ستطبق اعتبارا من عصر يوم غد.

وقال المصدر في حديثان “الخطة الامنية الخاصة بتأمين احتفالية راس السنة الميلادية ستطبق اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر يوم غد الاثنين”، مبينا انه “سيكون هناك انتشار امني لدوريات النجدة امام المطاعم والمتنزهات وقاعات المناسبات للتأمين”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “جميع القطعات العسكرية والاستخبارية ستشارك في تأمين احتفالية يوم غد”، مشيرا الى ان “العنصر الاستخباري المدني سيكون له دور في تأمين وملاحظة اي حالة تثير الشك”.

وتابع ان “العنصر الاستخباري المدني سيكون متواجد داخل متنزه الزوراء والمولات لمراقبة ومنع حالات التحرش”، موضحا انه “سيكون هناك قطع للطرق القريبة من المتنزهات والمولات في حال وجود عدد كبير من المحتفلين امام الاماكن المذكورة”.

وتابع انه “سيتم اعتقال كل شخص يقوم باطلاق العيارات النارية”، لافتا الى “استخدام الالعاب النارية بصورة صحيحة وعدم رميها امام المحتفلين او المركبات والابتعاد عن الاماكن السكنية وبخلافه يتم اعتقال المخالف”.

وشدد على ضرورة “ابلاغ الدوريات القريبة في حال مشاهدة اي جسم غريب”، مبينا ان “هذه الخطة التي ستكون محور العمل يوم غد”.

وتشهد بغداد احتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، حيث يخرج المواطنون الى الشوارع مع اطلاق الالعاب النارية ابتهاجا بذلك، فيما تتخذ القوات الامنية اجراءات نشددة تحسبا لاي طارئ.