الكعبي يدعو للحفاظ على اعياد الميلاد: ملك للعراقيين من اجدادنا الاوائل

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحفاظ على اعياد العراقيين منها عياد الميلاد.

وذكر الكعبي خلال تهنئة بقدوم العام الجديد، “أعيادنا في العراق هي تإريخنا وملكنا جميعاً، والحفاظ عليها وعلى قداستها وإجلالها مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا ان المناسبات الدينية والمسيحية كلها محط اعتزاز كونها تساهم في تعزيز وبث روح العيش المشترك”.

واضاف، “مما لاشك فيه أن المناسبات الدينية المسيحية والأسلامية كلها محط أعتزاز وتقدير لدى الجميع، فهي إضافة إلى كونها مناسبات دينية عزيزة تساهم في تعزيز وبث روح العيش المشترك ولكنها في الوقت عينه تدلل على أن الإنسان المحتفي به هو إنسان حي تنبض وتتدفق الحياة سنبلة خضراء من بين يديه لتشع سلاماً وتسامحاً وحباً لبني ىالأنسان”.

وقال “ففي طيات أعيادنا يكمن التاريخ والتراث المشترك والذي صنعه أجدادنا العراقيون الأوائل على أختلاف أديانهم وأعراقهم وقومياتهم، إذاً أعيادنا في العراق هي ملكنا جميعاً وعلينا يقع الحفاظ عليها وعلى قداستها وإجلالها لأنها تحكي قصتنا جميعاً”.