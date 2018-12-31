المؤبد لمدان اشترك بعملية اغتيال معارض عراقي في بيروت

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بالاشتراك في عملية اغتيال المعارض العراقي طالب السهيل في بيروت عام 1994.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان اعترف في مرحلة التحقيق باشتراكه في عملية الاغتيال وان دوره كان إخفاء الأسلحة التي نفذت بها العملية في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وأضاف البيان ان “المدان كان يعمل في تلك الحقبة قائما بأعمال السفارة العراقية في بيروت فضلاً عن كونه ضابطاً بجهاز المخابرات السابق الذي كان مسؤولاً عن تلك العملية فضلاً عن ذكره تفاصيل وكيفية تنفيذها”.

ولفت البيان إلى إن “المحكمة وجدت في الادلة المتوفرة كفايتها لادانة المتهم وفق احكام المادتين 12/15 من قانون المحكمة الجنائية العليا”.