المغرب تطلق مشاريع استثمارية في العراق

اعلنت شركة “ايكو كروب” المغربية القابضة عن مشاريع استثمارية في العراق، تطلقها خلال زيارة تجريها مطلع العام الجديد.

وذكر بيان للشركة ان رئيسها محمد عزيز برادة ومستشاره الخاص عقيل صالح اجتمعا في مقر السفارة العراقية بالرباط مع أسامة الرفاعي القائم بإعمال السفارة داعيا رجال الإعمال المغاربة والعراقيين على حد سواء الشراكة في ميدان الاستثمار بين البلدين معتبراً ان هذه الخطوة هي مد الجسور الاستثمارية ناجعة للطرفين.

ونقل البيان عن الرفاعي قوله، ان العراق يرحب لمثل هذه الخطوة التي تنعش الميدان الاقتصادي والسياحي والصناعي والنفطي كذلك، والعراق من الدول المهمة في هذا الجانب باعتباره بلدا يتميز في موقعه الجغرافي والطبيعي وكثر ثرواته، والذي بلغ حجم اقتصاده أكثر من 220 مليار دولار لعام2017 ويبلغ 95% من إجمالي دخله الوطني.

من جانبه أعرب برادة ان مجموعة ايكو كروب المغربية القابضة تعمل للقاء المسؤولين العراقيين الرسميين والخواص مطلع العام المقبل 2019 حول فتح باب ميدان الاستثمار الذي يعتزم العراق أيضا، في ظل الوضع الحالي في العالم الذي ينظر إلى الميدان الاقتصادي بشكل أساسي وانه عصب الحياة لجميع دول العالم.

وبين ان الهدف من الزيارة هو اللقاء بمستثمرين عراقيين على المستوى الرسمي والخاص وإبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية وإنشاء شركة عراقية مغربية تحت مسمى (المغربية العراقية) للتبادل التجاري (ش.م) كما تهدف الزيارة إلى عرض المنتجات المغربية منها الصناعية والزراعية والمواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية وتصديرها إلى العراق.

وبين انه لنفس الهدف الذي تروم به مجموعة ايكو اكروب فإنها تعرض على المستثمرين العراقيين للاستثمار في مجال قطاع البناء والصناعة والسياحة والنفط ومشتقاته.