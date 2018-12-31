ايران تعلق على زيارة ترامب للعراق

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني، اليوم الاحد، طريقة زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للعراق بانها “تكشف عن طبيعة السلوك الاميركي المتغطرس”.

وفي كلمته اليوم الاحد خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، اشار لاريجاني الى “نزعة الغطرسة لدى الاستكبار الاميركي ومنها على سبيل المثال اعلانهم بكل وقاحة بعد نهبهم اموال السعوديين والاماراتيين وبعض الدول الاخرى (في صفقات الاسلحة) بانه لو لم يكن دعمهم للنظام السعودي لسقط في غضون اسبوع اي انهم يبتزون الاخر ولا يعيرون له احتراما في الوقت ذاته”.

واضاف ان “المثال الاخر على نزعتهم الاستكبارية المترافقة مع الحماقة وعدم التدبير هي الزيارة التي قام بها الرئيس الاميركي الى العراق بعيدا عن العرف الدبلوماسي، وهو الامر الذي لقي ردا جادا من الشعب العراقي الابي وجميع الفئات السياسية العراقية حتى ان بعضها طالب في الرد على الاهانة باخراج القوات الاميركية من العراق”.

وفي جانب اخر من حديثه نوه الى ان “عداء اميركا للشعب الايراني اصبح اليوم جليا اكثر من ذي قبل واضاف، انه وفي ظروف اليوم المعقدة حيث هنالك مشاكل اقتصادية جعلت اميركا مواجهة الشعب الايراني في مقدمة جدول اعمالها، مما يتطلب المزيد من الاهتمام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية كي تتمكن السلطات الثلاث في اجواء سياسية زاخرة بالطمانينة من الرقي بالشؤون الاقتصادية في مسار تعزيز القدرات الوطنية وتوفير فرص العمل المستديمة ودعم المستضعفين والكادحين والمزارعين والعمال”.