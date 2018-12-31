بالفيديو.. برلماني عراقي سابق: زيارة «ترامب» للعراق بعلم الحكومة

قال عضو مجلس النواب العراقي السابق، مُحمد عبد ربه، إنَّ زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، إلى دولة العراق كانت بعلم الحكومة العراقية، وكذلك بتنسيق معرئيس الوزراء العراقي، كما أنَّه كان هناك معلومات مُؤكدة تُشير إلى أنه كان هناك لقاء مع بعض الشخصيات السياسية إلا أنها رفضت لقاء ترامب،

وأضاف عبد ربه، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ الرئيس دونالد ترامب، دخل دولة العراق بعلم الحكومة العراقيةوبطائرة عراقية حسب المعلومات المتوافرة لدينا، ولم ينزل متسللاً إلى العراق كما يُقال، قائلاً: «ترامب جاء للعراق بـ طائرة مدنية خاصة مظلمة».

وطالبت كتل وأحزاب سياسية في العراق رئيس الوزراء، بكشف الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية في العراق وتحديد سقف زمني لانسحابها، حيث معلوم أنها ليست المرة الأولى التي تطالبفيها أحزاب عراقية بإخراج القوات الأمريكية من بلادها، لكن هذه المطالبات وصلت إلى الذروة بعد زيارة الرئيس الأمريكي، التي فاجأت الجميع وأحرجت تلك الأحزاب وغيرها مما مهد لعملية حشد الرأي العام ضد الوجود الأمريكي.

