بيان صادر من التيار الديمقراطي العراقي في استراليا حول تصريحات غير مسؤولة!!

يا ابناء جاليتنا العراقية الكريمه

في غمرة إحتفالات شعبنا العراقي والعالم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنه الجديده وفي الوقت الذي يحاول فيه العراقيونوخاصة ابناء شعبنا من الاخوه المسيحيين ان يتغلبوا على تداعيات الهجمه الشرسه التي قامت بها القوى المتطرفه وفي مقدمتها قوى الإرهاب داعش ومثيلاتها المجرمة التي مارست جرائم القتل وحرق الكنائس ودور العباده ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم بأعداد كبيره في محاولة لإفراغالعراق من مكوناته التأريخيةالأساسية والأصيلة، تتعالى بين حين وآخر اصوات الكراهية والعنصرية والطائفيه في محاولة لدق إسفين العداء والبغضاء والفرقه بين ابناء الوطن الواحد. إن المسيحيين هم ابناء العراق وهذه الأرض هي ارض آبائناوأجدادنا بمختلف أطيافنا ومكوناتنا وقومياتنا والذي عملنا جميعاً على تميزه وتطوره بمختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية . اننا في التيار الديمقراطي العراقي في استراليا ندين بشده ونستنكر تصريح رجل الدين السلفيالشيخ مهدي الصميدعي بتحريم تهنأة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي أقرته الحكومة العراقية مؤخراً، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، لهذا نطالب الحكومة العراقية بمقاضاته امام المحاكم العراقية بتهمة الترويج للكراهية والعنصرية ومخالفته للدستور العراقيالدائم وزرع التفرقة بين ابناء الشعب العراقي الواحد وبأن هذا العمل المستهجن يصب في مشروع تمزيق النسيج الاجتماعي واللحمة والوحدة الوطنية والمجتمعية للشعب العراقي.

ان مثل هذه السلوكيات الشائنة والمدانة لا تتناسب مع اهداف العملية السياسية التي تعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية في العراق، دولة المواطنةوالعدالة الاجتماعية التي تسموا على كل المسميات والإنتمائات الفرعية الاخرى ليكون العراق لكل ابناءه.

العراق يستحق الأفضل.

التيار الديمقراطي العراقي في استراليا.