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تخويل فؤاد حسين توقيع عقود تأهيل محطات الكهرباء

خول مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية لتمويل مشاريع تأهيل محطات الكهرباء بقيمة 120 مليون يورو.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء خول وزير المالية فؤاد حسين أو من يخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مع بنك “ستاندر جارترد” لصالح وزارة الكهرباء وبمبلغ مقداره 120 مليون يورو”.

وأضاف البيان أن “القرض يهدف إلى تمويل مشروع تأهيل محطات كهرباء الرميلة في البصرة والصدر في بغداد وكركوك، مع شركة سيمنس الألمانية”.

واشار الى ان “القرض الذي سيكون بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية، سيدفع خلال مدة 6 سنوات وشهر واحد، ومدة إمهال 13 شهرا، ويتم التسديد على مدى 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، ويتم احتساب الفائدة على مبلغ 85 مليون يورو بمعدل ثابت قدره 0.51%”.

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