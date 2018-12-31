تعرف على تسلسل العراق بين دول الشرق الأوسط بعلم “الفیزیاء والفلك”

في أحدث تصنيف لنظام Scimago، وفقا للمقالات العلمية التي نشرت عام 2017 في علم الفيزياء والفلك، حاز العراق على المرتبة السادسة في الشرق الأوسط.

ووفقا لنظام تصنيف Scimago، بلغت إيران، في عام 2017، المرتبة الأولى في مجال الفيزياء والفلك على صعيد الشرق الأوسط والـ 13 عالميا في هذا المجال العلمي.

وتظهر الاحصاءات الواردة في مجلة Scimago Journal & Country Rank أن إيران نشرت 7929 مقالة في مجال “الفيزياء والفلك”، واحتلت تركيا المركز الثاني بـ 4،888 مقالة ثم تلتها السعودية في المركز الثالث.

واحتلت اسرائيل المركز الرابع، ثم مصر خامسة، فالعراق سادساً، ثم الإمارات وقطر ولبنان والأردن المراتب اللاحقة الاخرى.

ويتم تنفيذ نظام تصنيف Scimago من قبل مجموعة بحثية في جامعة غرناطة في إسبانيا، والتي تقوم بالتقييم على أساس عدد المقالات العلمية لمؤسسات التعليم العالي في مختلف البلدان على قاعدة بيانات Scopus.

ويعد هذا التصنيف من بين أحدث نظم تصنيف الأبحاث وأكثرها شمولاً في الجامعات ومعاهد البحوث في العالم.

وأضاف نظام التقييم المذكور مؤخرا مؤشرين جديدين للأداء (البروفايل ومستوى الرقي) إلى أربعة مؤشرات سابقة لتقييم الإنجازات البحثية الجامعية.