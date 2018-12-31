تقرير: الاحزاب العراقية الكبيرة تستغل الاقليات المبتلية بالتمييز

خلص تقرير معد من قبل شبكة تحالف الاقليات العراقية والمنظمة الايزيدية للتوثيق في العام الجاري 2018، بان الاحزاب العراقية الكبيرة تستغل قضايا الاقليات وفقا لمصالحها الحزبية.

وقال رئيس الشبكة هوكر جتو في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، ان الاقليات تواجه دوما التميز في الهوية والاعتراف السياسي، لافتا الى ان ذلك التمييز انعكس حتى في القوانين ايضا.

واضاف جتو ان الاقليات في العراق ابتليت بالتمييز السياسي والحزبي، حتى في انتخابات مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان فان الذين يحرزون مقاعد الكوتا كانت في الاساس لصالح الاحزاب الكبيرة.

واوضح جتو انه في عام 2018 تعرضت الاقليات الى الاختطاف والقتل غدرا والتضييق والضغط على نشاطاتها، مثلما واجهت خطاب الكراهية.