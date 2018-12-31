تناولوا ملعقة من التراب لخسارة الوزن بشكل ملحوظ!

في اطار البحث عن حلول لأزمة السمنة، اشار باحثون أستراليون، الى ان تناول ملعقة من التراب إلى جانب وجبة الطعام، تساعد على خسارة الوزن والوقاية من الاضطرابات الصحية التي تنجم عن السمنة. واشار موقع “دايلي ميل” الى أن باحثي جامعة “ساوث أستراليا” اكتشفوا فائدة مهمة ل‍أكل التراب، ووجدت الدراسة أن الفئران التي تناولت هذه المادة خسرت دهونا أكثر بكثير مقارنة بفئران منحت حبوبا لفقدان الوزن. وكشفت الدراسة أن التراب يساعد على التخلص من الدهون، من خلال صرفها إلى جانب الفضلات التي يطرحها الجهاز الهضمي.