شرطة اربيل تكشف مجمل ملفات الحوادث الاجرامية والجنائية خلال 2018

كشف المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، اليوم الاحد، عن مقتل 44 رجلا و 21 امرأة الى جانب انتحار 22 شخصا من كلا الجنسين في مدينة اربيل خلال العام الجاري 2018.

وقال عزيز خلال مؤتمر صحفي، انه خلال العام الجاري قتل 44 شخصا في مدينة اربيل وتم حسم 41 ملفا، مشيرا الى انخفاض نسبة الجريمة مقارنة بالعام الماضي، حيث شهد العام 2017 مقتل 64 شخصا.

واوضح انه خلال العام الجاري انتحر 34 شخصا من بينهم 10 ذكور و 24 انثى، فضلا عن قيام 22 شخصا باضرام النار في انفسهم من بينهم 6 ذكور و16 انثى، الى جانب مقتل 21 امرأة.

واشار عزيز الى وقوع 819 حالة سرقة خلال العام 2018 من بينها 100 حالة لسرقة المركبات، الى جانب تسجيل 542 حالة سرقة اخرى، لافتا الى حسم 88% من الدعاوى المقدمة حول حوادث السرقة، وكذلك تسجيل 849 مشادة تم حسم 700 منها.

واشار المتحدث باسم شرطة اربيل الى ان مجمل ملفات الحوادث الاجرامية والجنائية في اربيل لعام 2018 وصلت الى 3653 ملفا، لافتا الى حسم 330 ملفا وبقاء حسم الملفات الاخرى والبالغة عددها 323 ملفا.

وبشأن الموقوفين والمعتقلين في السجون الاصلاحية، بين عزيز انه خلال العام الجاري تم القبض على 4843 شخصا وانه تم حسم ملف 4297 منهم، لافتا الى اصدار العقوبات على 101 شخصا وبقاء 435 قيد التحقيق.