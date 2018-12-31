في مشيكان احتفالا بعيد الميلاد والسنة الجديدة

احتفالا بعيد الميلاد والسنة الجديدة، اقام الاتحاد الديمقراطي العراقي حفلا فنيا اجتماعيا ساهرا يوم الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مشيكان الامريكية.

واحيى الحفل الفنان المبدع منتصر العراقي وفرقة ثائر جوزيف الموسيقية.

اكتظت القاعة بجمع كبير من زملاء وأصدقاء الاتحاد الديمقراطي العراقي، والذين قضوا وقتا ممتعا مع الغناء والموسيقى والطرب العراقي. وكان بالفعل تجمعا عراقيا ضم كل ألوان واطياف الشعب العراقي.

وكل عام أنتم وعوائلكم بخير وأن يكون العام الجديد عام تحقيق الاماني، متمنين لشعوب العالم السلام، ولشعبنا العراقي الامن والسلام بدون ارهاب وفساد وتفرقة وإقصاء وتهميش