Posted on by

في مشيكان احتفالا بعيد الميلاد والسنة الجديدة

احتفالا بعيد الميلاد والسنة الجديدة، اقام الاتحاد الديمقراطي العراقي حفلا فنيا اجتماعيا ساهرا يوم الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مشيكان الامريكية.
واحيى الحفل الفنان المبدع منتصر العراقي وفرقة ثائر جوزيف الموسيقية.
اكتظت القاعة بجمع كبير من زملاء وأصدقاء الاتحاد الديمقراطي العراقي، والذين قضوا وقتا ممتعا مع الغناء والموسيقى والطرب العراقي. وكان بالفعل تجمعا عراقيا ضم كل ألوان واطياف الشعب العراقي.
وكل عام أنتم وعوائلكم بخير وأن يكون العام الجديد عام تحقيق الاماني، متمنين لشعوب العالم السلام، ولشعبنا العراقي الامن والسلام بدون ارهاب وفساد وتفرقة وإقصاء وتهميش

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close