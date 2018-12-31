كركوك تكشف عدد ولادات الأطفال فيها خلال 2018

كشف مدير عام دائرة صحة محافظة كركوك كريم ولي جميل، الأحد، عن ولادة أكثر من 34 ألف طفل خلال العام 2018 في حدود المحافظة.

وقال جميل في بيان، ان (970155) مريضاً راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية الاخرى في كركوك خلال عام 2018، وكان عدد الراقدين في المستشفيات (98456) فيما كان عدد مرضى الطوارئ (277646) في حين بلغ عدد الولادات الكلي (34566).

واضاف جميل أن عدد الجرحى من المدنيين كان (165) جريحا ومصابا، اما عدد العمليات الجراحية فكان (35352) من بينها عمليات صعبة ونادرة تجرى لأول مرة في كركوك، وبلغ عدد قناني الدم المعطاة للحالات الطارئة (10962) قنينة دم، فيما كان عدد احالات الاسعاف الفوري (7402) احالة.

وبلغ عدد الفحوصات المختبرية (2651169) وعدد فحوصات السونار (60004) والاشعة (92501) والرنين المغناطيسي (26144) والمفراس الحلزوني (23005).

واوضح أن مشاريع مهمة تم العمل فيها خلال سنة 2018 منها مستشفى الولادة والامراض النسائية والاطفال في منطقة حي النصروالذي يتم إفتتاحه قريبا، وافتتاح البناية الجديدة للعيادة الاستشارية في مستشفى الاطفال وغيرها من المشاريع والتي بدأت فعليا بتقديم خدماتها للمواطنين.

وعرض كريم، عدداً من الاحصائيات الأخرى منها اعطاء (27039) قنينة دم للمرضى وتنظيم (41) حملة تبرع بالدم واجراء (27220) عملية غسل كلوي في وحدة الكلية الاصطناعية في مستشفى كركوك العام مع تسجيل (8698) مراجعا لمركز كركوك التخصصي للأورام وامراض الدم.