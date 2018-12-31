لعصائب الخزعلي..(لماذا الفاسدين لا ينرعبون منكم)؟ (ولماذا امريكا لم تقتلكم كما قتلت الزرقاوي)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ كلامنا بسؤال ردده الملايين بعد عام 2003 موجه (لكل من رفع السلاح من المحسوبين شيعيا ..ضد امريكا التي اسقطت نظام صدام.. ) .. (اين كنتم بزمن صدام؟؟ لماذا لم تؤسسون مليشياتكم .. جيش مهدي وعصائب وكتائب ونجباء.. الخ.. بزمن الطاغية صدام) .. لماذا اسستم ذلك بعد سقوط صدام؟؟ فأما ان زمن صدام ظالما وقاسيا ومرعبا بحيث لا يمكنكم ذلك؟؟ وبالتالي (امريكا اعطتكم الحرية فاستغليتموها كمليشيات مرتزقة تقاتلون لمن يدفع لكم كما فعلت ايران معكم،وتتحالفون مع شركاءكم من الاحزاب الاسلامية وكتلها المدعومة ايرانيا بصفقات فساد مالي واداري لتخلفون للعراقيين سوء خدمات ووضع امني مزري وبطالة مليونية وغيرها من الكوارث)..

او انكم ايتام صدام المقبور .. فخرجتم باسم مصطلحات جوفاء كالمقاومة والجهاد .. لتثأرون من امريكا التي اطاحت بصدام.. بقتلكم شعوب منطقة العراق على الهوية.. باعتراف مقتدى الصدر الذياتهم مليشياته جيش مهدي وتحديدا العصائب منها بقتل الناس على الهوية.. كما كانت تفعل القاعدة بالطرف المقابل.. ليثبت بان (المقاومة والمجاهدين والمقاومين).. قتلوا مئات الاف المدنيين الابرياء. من شعوب منطقة العراق اكثر من ما قتلت امريكا من الارهابيين وازلام صدام والبعث.. وعملاء ايران..

ونسالكم بالله يا قيس خزعلي وعصائبكم.. ما تسمونه (سيادة العراق) التي هي قميص عثمان لديكم.. .. لماذا (لا تشمل .. استرجاع 250 مليار دولار سرقت من قبل الكتل والقوى السياسية بعدعام 2003).. (وهذه الحساسية .. من زيارة السيد ترامب.. ) لماذا لا نجدها (لدى هؤلاء من سرقت المال العام من قبل نفس هذه الكتل السياسية)؟؟

ونسال العصائب وقيس خزعلي (تدعي امريكا ترتعب منكم)؟؟ سؤال (لماذا الفاسدين واحزابهم وكتلهم ومافياتهم.. لا ينرعبون منكم؟؟ كما تدعون بان امريكا تنرعب منكم).. لماذا بظلكم يا العصائبوحليفكم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق “الفلتة”.. وبظل الاحزاب الاسلامية لسنوات.. الفساد باعلى مستوياته)؟؟ ويجلس (نوابكم الذين صعدوا بالتزوير) مع باقي نواب الكتل والقوى السياسية الفاسدة.. عود ليش؟؟ لماذا مليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل، تمتهنتهريب النفط باشراف الحرس الثوري كما اكدت ذلك التقارير الدولية ومنها تهريبه لميناء قطري بتورط امراء قطريين كذلك.. ولا ننسى تهريب المخدرات من العراق لايران .. وصلت لاحتكار تجارة الكحول.. وغيرها من الموبقات ..

ونسالكم بالله.. امريكا سلمت الحكم للشيعة بمنطقة العراق (تسليم يد).. بعد عام 2003.. (فبدل ان تشكرون الله).. للفرج .. بعد لطم الصدور 1400 سنة باظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصايربيه.. وتستغلون كل ما حباه الله تحت ارض منطقة العراق وسطحه وبشره.. لتجعلونه جنة.. كما فعل اليابانيين والالمان مع امريكا بعد الحرب العالمية الثانية.. ذهبتم ترفعوا السلاح وتنكرون جميل امريكا وتعضون يدها .. لتصبحون مرتزقة رخيصين بيد ايران وسوريا.. لجعل العراقمستنقع تحت شعوب منطقة العراق وامريكا معا..

وكلنا نتذكر كيف تفاخر (بشار الاسد) بعد عام 2003 بانه دعم (ما يسميها المقاومة والمجاهدين) ليحترق نظامه الارعن بدمشق بنفس النار التي كوى العراق بها.. باعتراف المالكي الذي اتهمسوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003 .. وتسبب بشار الاسد ونظامه بالايام الدامية ببغداد.. ولا ننسى شركاءكم بالعملية السياسية يا عصائب انشغلوا لاكثر من 15 سنة بالسرقة والفاسد لينشرون سوء خدمات ووضع امني وصحي وتعليمي وصناعي وزراعي باردئ المواصيل.. لتثبت الايام بعدكل ذلك (بان امريكا قاتلت الارهاب بالعراق القادم من دول معادية لها كسوريا حليفة ايران).. لتثبت الايام ايضا بان (الارهاب السني بالعراق لم يكن يحصل لولا الضوء الاخضر الايراني) ولا ننسى بان ايران حليفة لكل الجهات المتهمة بدعم القاعدة وداعش، كقطر واردوغان تركياوالاخوان الشياطين ونظام بشار الاسد.. (فهل يختلف اثنان بذلك)..

ونسالكم ايضا (لماذا هذا العداء الغير مبرر ضد امريكا.. ونكرر ما نكرره من تساؤلات على اي صدري ومنهم قيس خزعلي):

لماذا لم يصدر من الصدر الثاني اي جملة ضد صدام جهر باسمه بالعداء.. كما جهر ضد امريكا التي كانت تحاصر نظام صدام واسقطته.. وكما جهر ضد المرجعية بما لا يليق بالصامتة والساكتة؟؟ ولانعلم بماذا نطق الصدر ضد صدام والبعث حتى يصبح ناطق وغيره صامت؟؟ لماذا لم يصدر من الصدر الثاني اي فتوى للجهاد او الثورة ضد الطاغية صدام.. لماذا مزق الصدر الثاني الحوزة الى صامتة وناطقة.. وشق الشيعة افقيا الى صدريين ولا صدريين بعد ان كانوا موحدين بمعرف جعفرية)؟؟

ونضع (علامة تعجب: العصائب صعد منهم مرشح واحد حسن سالم للبرلمان قبل اربع سنوات.. وايضا شابت تهم فساد عن كيفية وصوله للبرلمان)؟؟ السؤال (حتى بافلام كارتون.. (الس في بلد العجائب).. يستحيل ان يحصل حزب على 15 ضعف من النواب باربع سنوات).. فكيف نفسر حصول العصائب على (15) مقعد بالبرلمان.. فجئة ؟؟ علما كما تؤكد التقارير بان اعلى معدلات التزوير حصلت بانتخابات 2018.. اضافة لمقاطعة اكثر من 90% من شعوب منطقة العراق وخاصة شيعتهم العرب للانتخاباتبوسط وجنوب.

ورسالتنا للعصائب وقيس خزعلي.. لمتى تبقون وراء ايران (المتغطرسة المتعجرفة)..

وكلنا نتذكر كيف ان ايران بعجرفتها صرحت (لولا امريكا) لكانت طهران اسقطت دول الخليج (بالموبايل)؟؟ ومن يتبختر بكل غطرسة.. عن مائة الف صاروخ موجهة لدول المنطقة.. اليست ايران.. من قالان ايران اصبحت امبراطورية عاصمتها بغداد وصلت للمتوسط والمندب..من زود الحوثين بصواريخ روسية الصنع لضرب الخليج والسعودية تحديدا اليس ايران.. من قال ان اي قرار من بغداد للرباط لا يمر الا من طهران اليس روحاني بكل غطرسة.. من قطع 42 نهر عن العراق.. من ملئ العراقبالمخدرات المهربة من حدودها.. اليس ايران ..

اما بخصوص ترامب (رعاه الله ونصره).. (كما نصر امريكا على صدام وازلامه.. ينصره ان شاء الله على الفاسدين بالعراق وانصارهم.. ومن وراءهم ايران ونظامها الارعن).. .. فترامب نفسه قالوصلنا بطائرة محكمة بالسواد.. وبحراسة مشددة.. وشعر بالضيق من ذلك.. (فاين الغطرسة التي تسمونها امريكية.. بلا زحمة)؟؟ واليس عيب عليكم ان رئيس دولة ياتي للعراق بشكل امني مهول.. مما يؤكد بان العالم لا يثق بالنظام السياسي المتهرئ ببغداد.. ثم من اعطى حق لايران ونظامهاالارعن ان يتدخل بشؤون العراق.. ليصرح المسؤولين الايرانيين بخصوص زيارة ترامب للعراق.. (فهو زار العراق وهذا شأن داخلي وليس ايران)..

كما نسالكم يا قيس الخزعلي.. لماذا امريكا لم تقتلكم كما قتلت زعماء السنة

كصدام والزرقاوي وابو ايوب المصري واسامة بن لادن وطالبان والبعث وامثالهم.. وتطارد الارهابيين السنة بكل انواع الاسلحة ومنها طائرات بدون طيار.. في وقت لم تقتل امريكا اي (زعيممحسوب شيعيا موالي لايران.. متورط بدماء الامريكان وجنودهم الابطال الذين اطاحوا بصدام).. ؟ مع عدم ايماننا بنظرية المؤامرة.. وادراكنا بان سياسة التوازنات تتبعها امريكا كسياسة برغماتية.. ضمن معادلة (الشر والاشر منه).. كما تعاملت مع نظام بشار الاسد.. فامريكاكان باستطاعتها القضاء على نظام بشار بسوريا.. وهو باوهن الاوضاع.. ولكن كان البديل سيء ايضا.. فاذا بشار سوءه بحدود سوريا .. ويتطاير لبعض دول الجوار.. لكن داعش شر يتطاير عالمية ودوليا..

لماذا تقفون يا العصائب وقيس خزعلي.. ضد حق الشيعة العرب بحقهم بدولة لهم او اقليم بمنطقة اكثريتهم يحكمون انفسهم بانفسهم بعيدا عن التغول الايراني ومخاطر حكم السنة وارهابهم معا..(لماذا يحق للسنة العرب ان تكون لهم 20 دولة سنية عربية، ويحق للاذاريين الشيعة والفرس ان تكون لهم دول كايران وجمهورية اذربيجان، ويحق للاتراك عدة دولة باسيا الوسطى اضافة لتركيا).. و(يحرم 45 مليون شيعي عربي من حقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من البحرين لسامراء مع الاحوازوالاحساء والقطيف ووسط وجنوب منطقة العراق) اضافة لحرمان (50 مليون كوردي، و14 مليون فلسطيني من حقهم بدولة ايضا لهم)..

لمتى يبقى من يبقى كلب حراسة لخرائط الشرق الاوسط القديم الاستعمارية (سايكيس بيكو) باسم الوطنية وهلم جر من هذه المصطلحات الواهية.. التي اول من روجها بالمنطقة هم البريطانيين لحمايةخرائطهم وحدودها بايدي المخدوعين بشعارات الوطنية والوحدة من شعوب المنطقة نفسها..

واعلموا بان ايران تخدعكم باكذوبة (الهلال الشيعي) فلا يوجد هلال شيعي اصلا.. بل قوس شيعي.. ونقصد (الشيعة العرب اكثريتهم قوس بجانبي الخليج).. ومحرومين من حقهم بدولة.. اما (الهلالالايراني) الذي تروج له ايران خداعا باسم (الهلال الشيعي) فلا يوجد فيه شيعة فشمال سوريا والمثلث السني العربي وكوردستان هم من اهل السنة باغلبيتهم.. وايران تستهدف تأمين ممر لامبراطوريتها التي اعلن عنها المسؤول الايراني يونسي باسم (خط بري من طهران للمتوسط) لتحقيقالامبراطورية الايرانية التي تصل للمندب والمتوسط.. ووقود هذه المعارك الايراني هم (دماء الفقراء الشيعة العرب والافغان والباكستانيين) الذين تحرقهم ايران بمستنقعات ليس لهم فيها ناقة ولا جمل.. (فلماذا لا نسعى لتامين قوسنا الشيعي العربي) بدل (استنزاف خيرة شبابالشيعة العرب بالمستنقعات التي تزجنا ايران فيها بسوريا وغيرها)..

ونسال كذلك وكذلك.. لمتى تبقون منافقين يا ايه العصائب .. وكل اعداء امريكا شلع قلع..

فتدعون انكم ضد امريكا لانها حسب زعمكم دعمت صدام؟؟ وتناسيتم بانكم حلفاء روسيا التي دعمت صدام بكل تسليحه من دبابات (تي 72 وتي 63 وغيرها).. وطائرات (الميغ والسيخوي.. الخ) ..وصواريخ (سكود وفروغ) وحوامات (المي 24).. التي قمع فيها الشيعة والكورد وخاض حروبه الخارجية ورفضت روسيا اسقاط صدام حتى النفس الاخير، وزودت موسكو صدام بمعلومات لتحمي نظامه بما يعرف (بعملية ناظم كزار).. التي كادت تصفي صدام والبكر معا.. لولا المعلومات الروسية..

واذا ادعيتم بان امريكا تدعم اسرائيل؟؟ عجيب اليس بوتين وروسيا يعلنون صراحة دفاعهم عن امن اسرائيل.. وزودت روسيا اسرائيل باكثر من مليون يهودي روسي.. في حين اليهود الامريكان يقيمونداخل امريكا ولم يهاجرون الى اسرائيل.. اليست اسرائيل لم تستطع عبر تاريخها من استهداف سوريا كما استهدفتها بالوجود الروسي بسوريا.. اليس روسيا واسرائيل لديهم برامج تطوير للاسلحة والتعاون العسكري .. واذا ادعيتم بان امريكا (احتلت العراق) سؤال (اذا انتم تعتبرون يومسقوط صدام والبعث وحكم الاقلية السنية، ويوم تنفس الشيعة الصعداء بالعراق.. ويوم سمح لشعوب منطقة العراق بالانتخابات.. ويوم رفع اذان عليا ولي الله بكل حرية بارض الرافدين) كل ذلك تعتبرونه يوم (احتلال) سؤال (يوم التحرير كيف يكون)؟؟

فاذا (السنة لهم حق يعتبرون يوم سقوط نظامهم عام 2003 احتلال.. والكورد اصلا كانوا مستقلين) ونحن فقط الشيعة استفدنا من عمليات 2003 .. بتحريرنا من حكم ليس صدام فقط بل موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب ا لشيعة عام 2003.. فعليه نحن اولى بان نصفه بالتحرير وهو كذلك.. ولكن ماذا نفعل للخزعلي والعصائب واعداء امريكا من عملاء ايران.. (الذين اذا مطرت الدنيا حرية رفعوا المظلات).

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واخيريتأكد للشيعة العرب.. بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوعالمذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجادتقي كاظم