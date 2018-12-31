لماذا الاستغراب من مواقف المفتي ورجال الدين

استغرب الكثير من الكتّاب والاعلاميين ما جاء على لسان المفتي الصميدعي ورئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي وغيرهما من رجال الدين سنة وشيعة بخصوص احتفالات رأس السنة الميلادية وهذا في الحقيقة نوع من انواع النفاق المعروف كصفة ملازمة لثقافتنا الاسلامية سواء تحت ذريعة التقية أو غيرها من مبررات بينما الحقيقة ان رأي الشريعة الاسلامية هنا هو ما جاء على لسان المفتي والموسوي بكل صراحة ووضوح !

نحن مجتمع ثقافتنا دينية ومناهجنا دينية مستنبطة من آيات قرآنية صريحة محكمة تلزم المسلم بكراهية الآخر واحتقاره وقتله إن أمكن وما زاد الطين بلة هو تولي الاحزاب الاسلامية مقاليد الحكم في البلد بعد الاحتلال وفسحة الحرية الواسعة وانتشار الفضائيات ومواقع التواصل والاسوأ أن يركب اعلامنا هذه الموجة لدرجة أن الاعلامي الطائفي ناشر الكراهية والفرقة يفوز في الانتخابات والوطني الشريف لم يوفق. وتصديقا لموقف المفتي ومؤيديه سأذكر هنا بعض الآيات القرآنية التي تحرض حتى على العمليات الانتحارية او كما يسمونها ” الاستشهادية ” كقوله: ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التوبة.. وقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29),, وقوله (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24),, وقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ…الخ), وقوله ( قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (14). وهذا نموذج من آيات قرآنية اضافة الى أحاديث نبوية كثيرة تحض على هذا النهج من الخلق الخارج عن العرف الانساني والوجداني والتحضر بمقاييس اليوم. نعم نحن المسلمين حيرنا العالم فأمرنا عجيب وفعلنا غريب فمن جهة داعش تذبح المسلمين وتهجرهم من اوطانهم وتستهين باعراضهم واموالهم وتستبيح كل حرماتهم باسم الاسلام وبالمقابل نرى ندوات اسلامية هنا وهناك تبذل جهدها وتطوع الشباب من اجل نشر الوعي الحداثي والحضاري والسلام وباسم الاسلام ايضا كدين تسامح ومحبة,

للاسف الدين الاسلامي اصبح مهزلة وفقد مصداقيته في عالم اليوم فما هو إلاّ مجموعة متناقضات فمجرد ان يؤدي المسلم صلاته كفريضة واجبة ومع انه يدعو الى محبة الآخر واحترامه لكنه يسبه خمسة مرات في اليوم رغما عنه حين يردد الفاتحة التي تنتقص وتشتم المسيحيين واليهود في تسميتهم بغير المغضوب عليهم ولا الضالين كما تذكر كافة التفاسير القرآنية!

الحقيقة المرة التي يلزم الوقوف عندها هو تحديد هوية المسلم بالضبط, فليس هو مع السلم والتحضر والامن والسلام ولا هو مع التكفير وكراهية الآخر ونبذه ونفيه ولا هو مع الحرامية وسراق المال العام والفاسدين ولا هو مع البسطاء من المهمشين والمحرومين.

هنا تستحضرني ابيات سمعتها منذ سنين طويلة تقول:

يا من يُسائل دائباً عن كل معضلة سخيفه

لا تَكشِفنَّ مُغَطَّأً فلرُبَّما كَشَّفتَ جِيفه

ولَرُبّ مستورٍ بدا كالطَّبلِ مِن تحت القَطيفه

إنَّ الجواب لَحاضِر ٌ لٰكنّني أُخْفيه خِيَفه

لو لا اعتداءُ رَعِيّةٍ ألقى سِياستها الخليفه

وسيوف أعداءٍ بها هاماتُنا أبداً نَقيَفه

أنا شخصيا قررت ان لا انافق بعد ان اقتنعت بان المسلم الصحيح هو داعشيا وإن لم ينتمي, ولذلك تركت الاسلام بل والاديان كلها وتفرغت لله وحده دون وسيط.

أحمد رامي