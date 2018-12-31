مجلس القضاء يردُّ على الصميدعي بشأن منح الجنسية العراقية

ارسل مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين ردا خاصا بشأن ما ادلى به مفتي الجمهورية مهدي الصميدعي بشأن استشارته في منح الجنسية العراقية للراغبين بها.

وكان الصميدعي قد قال يوم الاحد ان مجلس القضاء العراقي لا يمنح الجنسية العراقية لأي شخص الا بموافقة مني.

ورد المتحدث باسم مجلس القضاء في ايضاح رسمي اليوم، ان “مجلس القضاء الاعلى لا دور له في منح الجنسية العراقية”.

واضاف انه “لا توجد اية مخاطبات بسن المجلس والسيد مهدي الصميدعي بموضوع الجنسية العراقية او اي موضوع اخر”.

وكان الصميدعي قد قال في تصريحه ان “مجلس القضاء الاعلى لا يمنح اي جنسية الا بموافقة مني، ويطرح عليه بعض القضايا التي تخص الارهاب والاعدام، والطلاق وغيرها، ويتم ذلك عبر مخاطبات رسمية”.