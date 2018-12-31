مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات منها يخص الموازنة وتسجيل السيارات

اصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة عادل عبدالمهدي.

ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، وعلى تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى الحد الصفري مع الالتزام بشروط حماية البيئة.

وناقش مجلس الوزراء مجددا مشروع قانون (المجلس الاعلى للتعليم والتدريب التقني والمهني ) كهيئةاعتمادية تعمل على تقدير احتياجات سوق العمل والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة ، وتم توجيه هيئة المستشارين بدراسته واعادة صياغته واخذ الملاحظات الواردة من الوزارات المعنية .

وبحث المجلس توصية محضر الاجتماع الخاص بالكشف على معمل الحديد والصلب بهدف دمج الهيئات الرقابية الثلاث بهيئة واحدة واعطاء فرصة اسبوعين للوزارات المعنية لتوحيد الرؤى من اجل تحقيق هذا الهدف.

واستعرض مجلس الوزراء موضوع ضوابط تسجيل المركبات بمايساعد بتخفيف الزخم المروري وتنظيم حركة المرور وتمت اعادة عرض توصيات اللجنة المعنية باعادة النظر بقرار مجلس الوزراء ومتطلباته المالية .

وصوت مجلس الوزراء على تعديل في جداول الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩ ، كما اعاد عرض موضوع ايقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء السابقين للفترة من ٧/١ لغاية ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨ على ان تنجز الوزارات عملها في سبعة ايام عمل .