مجلس الوزراء يصوت على تعديل في جداول موازنة 2019

وافق مجلس الوزراء، الاحد، على اتفاقية تمويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، فيما صوت على تعديل في جداول الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان إن “مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، كما اجرى مناقشة تفصيلية للمواضيع المعدّة لجدول اعماله”.