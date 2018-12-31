مجلس الوزراء يصوت على تعديل في جداول موازنة 2019

وافق مجلس الوزراء، الاحد، على اتفاقية تمويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، فيما صوت على تعديل في جداول الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان إن “مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، كما اجرى مناقشة تفصيلية للمواضيع المعدّة لجدول اعماله”.
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وأضاف المكتب، أن “المجلس وافق على اتفاقية تمويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، وعلى تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى الحد الصفري مع الالتزام بشروط حماية البيئة”، مبينا أن “المجلس بحث توصية محضر الاجتماع الخاص بالكشف على معمل الحديد والصلب بهدف دمج الهيئات الرقابية الثلاث بهيئة واحدة واعطاء فرصة اسبوعين للوزارات المعنية لتوحيد الرؤى من اجل تحقيق هذا الهدف”.
وأوضح، أن “المجلس صوت على تعديل في جداول الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩، كما اعاد عرض موضوع ايقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء السابقين للفترة من ٧/١ لغاية ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨ على ان تنجز الوزارات عملها في سبعة ايام عمل”.